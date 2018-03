'Si el gobierno destina dinero a hombres, que también le dé a las mujeres': Ochoa

La considerada mejor golfista de México en la historia, Lorena Ochoa, se encuentra feliz por el reconocimiento que le hizo Mattel, ya que la marca de la muñeca más famosa del planeta tendrá una edición especial que lleva por nombre Sheroes, que es un juego de palabras en inglés con el pronombre femenino y el vocablo héroes, con motivo al Día Internacional de la Mujer.

Quien fuera 27 veces ganadora en el LPGA Tour y ahora Salón de la Fama del Golf Mundial, habló con Publisport sobre el presente del deporte mexicano en mujeres y dejó en claro que hace falta mucho para que ellas sean tomadas en cuenta en cualquier tipo de rubro, ya que el actual privilegio que tienen los hombres lo considera como “una desigualdad muy grande de género”.

Lorena Ochoa no dejó de lado la importancia que tiene alzar la voz para que las damas sean tomadas en cuenta en más ocasiones, aunque agregó que ese tema pronto deberá culminar, ya que también es un trabajo que ellas mismas deben de hacer para que las futuras deportistas no tengan que luchar tanto sobre este problema.

¿Qué opinión te merece el papel de la mujer en el deporte en México?

— Definitivamente hemos logrado buenos resultados y alegrías en nuestro país, en varios ámbitos. Las clavadistas han hecho un trabajo increíble; el Tae Kwon Do y, en su momento lo que hizo Ana Gabriela Guevara. Yo creo que han dado buenos resultados y eso me encanta. Yo soy una apasionada y creyente de que las mujeres, de alguna manera, hay que esforzarse un poquito más y poder ser un ejemplo para las pequeñas, en especial, las que están iniciando un deporte.

¿Consideras que hace falta apoyo del gobierno, promotores y organismos hacia las mujeres?

— Siempre hará falta apoyo. Pero eso no puede ser una excusa para que te frene o te pare para dar buenos resultados. Lo que en verdad se hace de corazón y con la sangre, te llevará lejos y hará buscar otras oportunidades. Ojalá que el gobierno pueda poner el camino más fácil y te dé apoyo para obtener mejores recursos.

¿Por qué crees que a las mujeres no se les apoye tanto como a los hombres?

— Yo creo que esa es la pregunta del millón. A todos nos gustaría tener esa respuesta. Yo creo que al final del día existe una desigualdad muy grande (de género). Por eso, como mujeres, luchamos todos los días. Pero lo importante son las oportunidades: si el gobierno está destinando dinero a los hombres, también que se les dé a las mujeres. Es cuestión de seguir tocando puertas, dando vueltas y hacerles saber que se distribuya el dinero de manera correcta.

No hay comparación entre la ganancia de mujeres y hombres dentro del deporte, ¿hasta cuándo crees que siga este sistema?

— No hablo de política ni de esos temas, porque siempre me he alejado de lo mismo. Lo que sí es un hecho es que se debe de reducir esa diferencia. Debemos seguir luchando, intentándolo, hablando, exigiendo. Yo tengo la oportunidad de dirigirme a los medios y a atender las cuestiones públicas y siempre lo voy a decir: nos lo merecemos y ojalá que con el tiempo se erradique esta situación.

¿Qué mensaje le darías a la sociedad sobre el tema de la desigualdad de género?

— Las mujeres, como tal, no deben darse por vencidas. De alguna manera esa frustración culminará. Que agarren fuerza, pues al dar buenos resultados, será la mejor manera de callar y de exigir esa parte económica. Por eso en los deportes individuales sobresalen más (las mujeres), ya que una sola persona es más fácil de salir adelante.

¿Qué opinas sobre las golfistas que ahora representan a México?

— Ha sido un año muy importante. Gaby López no arrancó el año por estar lesionada; Ana Menéndez también estuvo en Australia donde tuvo un arranque lento; sin embargo, en resultados amateurs, hemos tenido buenas anotaciones de diferentes jugadoras, sobre todo María Fassi; ella ahora juega en los Estados Unidos.

¿Qué pasó con el torneo Lorena Ochoa Invitational?

— Decidimos hacer una pausa. Creemos que ya era algo presionado con el tema del dinero que siempre estuvo difícil, ya que también era un trabajo en equipo, pero por cuestión de patrocinio, del mismo estado, del gobierno, a parte la promoción turística donde estuvimos batallando mucho. Esperemos que más adelante podamos hacer un torneo en Guadalajara.

¿Qué representa para ti que fabriquen una muñeca en tu honor?

— Es algo muy especial. Cuando me dieron la noticia, la verdad es que me dio mucho orgullo que hayan pensado en mí. Las razones son muy bonitas, pues se abre el tema de ser un ejemplo para la sociedad y un ícono para el país. Estoy muy emocionada y es una manera muy linda para que la gente te recuerde para siempre.

¿Te esperabas este tipo de reconocimiento?

— No, fue una sorpresa. Muchas cosas tú te las imaginas y tienes control sobre ellas, pero esta noticia, en particular, fue algo que salió inesperado y se me hace una manera muy bonita de reconocer mi carrera e historia de una manera diferente. Que tenga un alcance mayor, sobre todo para las nuevas generaciones.

¿Cómo fue que te contactaron?

— Fue por medio de mi hermano. Ellos hicieron un gran trabajo de investigación, con diferentes propuestas, personalidades, ámbitos y cuando buscaron ya estaba la conclusión de que fuera yo y nunca pensé en decir que no.

¿La muñeca sí representa a la verdadera Lorena Ochoa?

— Sí, claro. Les decía que en la misma versión se podría agarrar el pelo para ponerle una colita de caballo con la gorra, para que me sienta más yo y lo harán. Estoy muy contenta.

