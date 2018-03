Amenazan de muerte a hija de jugador de Pumas y así reacciona

De nueva cuenta la 'pasión' y el enojo por parte de los aficionados se hizo presente en la derrota de los Pumas de la UNAM por 0-1 frente a los Diablos Rojos del Toluca, y principalmente los reclamos fueron dirigidos para el elemento universitario, Marcelo Díaz tras marcar el autogol del encuentro, recibiendo un mensaje a través de su cuenta de Instagram amenazando a su hija de muerte.

"Hija de perra, por tu culpa perdí una apuesta, feo de mierda, voy a matar a tu hija, para que anotaste un autogol, maricón", es el mensaje que se puede leer por parte del usuario Lukas Roiss.

Ante tal amenaza, 'Chelo' no se quedó de brazos cruzados y decidió subir las capturas de pantalla del mensaje recibido a su cuenta de Twitter, escribiendo: "A MÍ me pueden criticar, a MÍ me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida… Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm".

A MÍ me pueden criticar, a MÍ me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete NADIE y por ellos doy la vida… Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm. pic.twitter.com/v9J46menoY — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) March 12, 2018

