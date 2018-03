'Veo al Real Madrid en camino a la 13': Míchel Salgado

Habla con cautela, pero también con seguridad: ve al Real Madrid, ese equipo que lleva impregnado en la piel, camino a ganar la Champions League número 13 de su brillante historia. Míchel Salgado levantó dos veces La Orejona con el cuadro merengue y ahora, desde el retiro, analiza la actual Liga de Campeones de Europa, donde el cuadro español se encuentra ya en cuartos de final.

Salgado, integrante años atrás del Real Madrid “galáctico”, estuvo de visita en Guadalajara y atendió una entrevista exclusiva con Publimetro. Durante la charla destacó la grandeza del cuadro merengue, que parece hecho para esas noches mágicas de Champions League. Además, consideró difícil que alguien pueda igualar alguna vez su número de títulos continentales, pues “este club nunca puede parar”.

Chivas vs. Seattle Sounders, ¿dónde y a qué hora ver el partido de Concachampions?

¿Usted la ganó en dos ocasiones, cómo cambia la vida de un futbolista después de conquistar la Champions League? ¿Existe un antes y un después?

— Desde luego qué hay un antes y un después, creo que cuando ganas esta competición, cuando levantas este trofeo, llegas al momento más alto de tu carrera y obviamente serás visto de otra manera en el club donde la ganas. Lo primero que tienes que pensar es que en el momento que levantes este trofeo has hecho historia para el club que la ganas. Ya no hay vuelta atrás, ya estás en los históricos del club, eso es lo que representa realmente la Champions League. En cuanto a mí respecta, he tenido la suerte de ganarla en un club donde este trofeo es especial, realmente especial. Hemos ganado 12 trofeos hasta ahora y hemos demostrado a nivel histórico que este trofeo es hecho para el Madrid. Siempre hay un antes y un después al ganar este trofeo.

¿Por qué este trofeo está tan hecho para el Real Madrid, que puede ir mal en la Liga, pero siempre está peleando en Europa?

🎥 El español Michel Salgado llega con el trofeo de la Champions League. La Orejona está en Guadalajara. @ASMexico pic.twitter.com/iR8SS2iK0H — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 11, 2018

— Yo creo que hay que tener algo especial para jugar un torneo como este. La diferencia entre la Liga y la Champions es que la Liga es un torneo de regularidad, donde tienes que estar 38 jornadas motivado, con muchas situaciones, con altas y bajas. La Champions League es una competición diferente, el grupo está hecho primero, pero luego de convierte en knock-out, el Real Madrid tiene la mentalidad y la historia como para aguantar ese tipo de presión en los momentos y las noches importantes. Creo que se ha demostrado contra el PSG en esta última eliminatoria lo que significa el Real Madrid. Todo el mundo estaba dando como favorito al PSG por lo que estaba viendo del Real Madrid, es verdad que no lo está haciendo bien en la Liga, en la competición española y tampoco en la Copa, ya eliminado. Pero cuando llega esa noche especial, eso es lo que hace grande a un club y grandes a los jugadores, ese momento donde se requiere a los mejores del mundo y cuando llevan ese escudo saben lo que pesa, saben lo que están representando y la presión que tienen. Dan lo mejor de sí y eso es por lo que esta competición está tan hecha para el Real Madrid.

Hablaba ya de la grandeza del equipo con esas 12 copas. ¿Ve a alguien en mediano o largo plazo, Barcelona o cualquier otro, que pueda igualar al Real Madrid o nos iremos de este mundo sin haber visto que eso suceda?

VIDEO: 'Se ha cagado un poco', Zidane habla sobre ausencia de Ramos

— Realmente es complicado. El Barcelona también ha tenido una racha buena, pero hemos sido capaces entre las dos épocas de otra vez superarles. Creo que el problema no es que el Barcelona, el Milán, la Juventus o cualquiera de los equipos grandes de Europa intenten seguir al Real Madrid o intenten igualarlo. El problema es que el Real Madrid no va a parar. Ese es el gran problema que tienen el resto de equipos: este Real Madrid nunca puede parar. Es un equipo que está hecho con esa presión y con esos valores. Real Madrid es un equipo donde no puedes quedar segundo, sólo puedes quedar primero. La dificultad la que veo en igualarlo es que el Madrid siempre va estar ahí, no se va a parar.

Puedo imaginar lo que dice su corazón, pero futbolísticamente, ¿usted ve en camino la 13 del Real Madrid?

— Sí, veo el camino para la 13, pero hay que ser muy cauto, porque siempre el Barcelona piensa lo mismo. Ellos tienen un gran equipo, tienen muy encarrilada la Liga, tienen la final de la Copa del Rey, para ganar esos dos títulos está muy cerca. Encima en la Champions tiene una eliminatoria muy difícil con el Chelsea, pero la tiene encarrilada y creo que la van a pasar. Por eso hablábamos de esas noches mágicas, esas noches importantes donde se necesita a los jugadores importantes y los equipos grande los tienen, el Barcelona lo tiene, el Bayern Múnich lo tiene. El Manchester City es uno de los equipos que puede dar guerra hasta el final. Si me dices que veo al Real Madrid campeón, sí lo veo campeón, pero hay que ser muy cautos, queda mucho camino. Sé que puede parecer que sólo son cinco partidos, pero cinco juegos en esta competición es una eternidad, es un mundo. Hay que seguir paso a paso, primero esperar al rival y sobre todo hay que ser humildes como hemos sido con el PSG. Hemos dejado que todo mundo diera por favorito al PSG, que nos dieran por muertos y los jugadores han sacado la grandeza de este club.

Cifra

2

veces ganó Míchel Salgado la Champions League con la camiseta del Real Madrid.

Frase:

“Real Madrid es un equipo hecho con esa presión y valores: no puedes quedar segundo, sólo puedes quedar primero”

Míchel Salgado, ex futbolista del Real Madrid

Lo más visto en Publimetro Tv