En México puse a todo mundo en su sitio: Jémez

El ex técnico de Cruz Azul declaró que a pesar de que su estadía fue muy dura en México, la pasó muy bien, además de que puso a todo mundo en su sitió.

"Me la pasé muy bien en México, y además porque he puesto a todo el mundo en su sitio. Que yo agarre a un tipo del pescuezo, no quiere decir que luego no lo quiera. Ya llega un momento en el que no me aguanto ni allá, ni a mi mismo", declaró a La Casa del Futbol.

Cabe recordar que el estratega español no dejó un grato recuerdo con La Máquina, tras las declaraciones que hacía del equipo, sobre todo cuando afirmó que Cruz Azul no era un equipo grande; sin embargo, los números respaldan a Jémez, ya que con mucho trabajo clasificó al cuadro celeste a Liguilla, hecho que hace tres años no lograban.

Aquí te dejamos el video:

Paco Jémez, único. pic.twitter.com/2oiWgGAOBO — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) March 12, 2018

