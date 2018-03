Matías Almeyda se resigna a tener un director deportivo

En Chivas se busca evitar fricciones: Matías Almeyda ahora deberá trabajar con un director deportivo, figura que no existía en el club hace algún tiempo. Pero se dice dispuesto a escuchar al recién llegado Francisco Gabriel de Anda, por bien del club. Él, había pedido la contratación de un ayudante y no de un jefe, aunque al final, no le queda más que aceptar, pues “yo no soy el dueño”.

Lloran en Brasil la muerte de Bebeto

“El futbol es muy dinámico y muchas veces aprendemos de nuestros propios errores. Siempre que llegue una persona a sumar lo considero totalmente positivo. Yo no soy dueño del club, soy entrenador. En su momento sí tuve que hacerme cargo de muchos temas que me han desgastando bastante y considero importante la llegada de Paco. Con el tiempo nos iremos conociendo y podremos sumar al proyecto tratando de pensar en lo mismo en todos sentidos”, declaró este martes Almeyda.

“Yo mantengo mi esencia siempre, pero sí tengo una apertura mental para saber escuchar y comprender. Siempre una idea más viene bien, no me cierro a que yo sé todo, nunca lo he demostrado así, porque cuando no estaba Paco hablaba con Jorge (Vergara) o con José Luis (Higuera). Mi apertura a ver un error siempre ha estado, no va a variar. Paco me conocerá con el tiempo y sabrá con que persona va tratar: una persona que busca sumar y que está en contra de los sabelotodo que no se les puede decir nada. En ese sentido, yo no soy así”, aseveró.

Finalmente, confió en que la llegada de Francisco Gabriel de Anda será para sumar. “Hoy tuve una charla con él, con el cuerpo técnico, José Luis (Higuera) y Amaury (Vergara), haciendo la presentación. Pensamos todos en positivo y luchar por un mismo objetivo que es el club. Cuando llegué, había un director deportivo, Jaime (Ordiales), tuve una gran relación, una amistad. Estoy trabajando, predispuesto a tener un director deportivo y saber que entre todos podemos sumar. Nada me saca del foco de lo que es el juego, el entrenamiento y si la dirigencia pensó en Paco es porque considera que es un valor fundamental para el proyecto”, concluyó Matías Almeyda.