Lloran en Brasil la muerte de Bebeto

El dirigente deportivo Bebeto de Freitas, técnico de la selección brasileña de voleibol masculino que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'84 y presidente del club de futbol Botafogo, murió hoy víctima de un ataque cardíaco.

De Freitas, de 68 años, sufrió un paro cardíaco cuando estaba en las instalaciones del Atlético Mineiro, club del que se desempeñaba como director de administración y control, informó la entidad con sede en la ciudad de Belo Horizonte.

Pese a que los dirigentes del Atlético Mineiro llamaron un helicóptero para trasladarlo a un hospital, De Freitas murió antes de ser socorrido.

Exjugador de voleibol, Bebeto de Freitas dirigió la selección masculina que conquistó la entonces primera medalla olímpica de plata en Los Ángeles, así como la que disputó los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.

Sus conquistas abrieron paso al desarrollo de voleibol en Brasil hasta el punto que la selección masculina es actualmente una de las potencias mundiales en la modalidad, con tres oros: Barcelona'92, Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016, y tres platas olímpicas, tres títulos mundiales, dos títulos de la Copa del Mundo y un récord de títulos en la Liga Mundial.

El brasileño también fue técnico de la selección italiana de voleibol masculino entre 1997 y 1998.

Fue gerente de futbol del Atlético Mineiro en 1999 y presidente del Botafogo, su club de corazón, entre 2003 y 2008.

Igualmente fue titular de la Secretaría Municipal de Deporte de Belo Horizonte el año pasado, cuando la alcaldía de la tercera mayor ciudad de Brasil fue asumida por Alexandre Kalil, un expresidente del Atlético Mineiro.

"El Comité Olímpico Brasileño manifiesta su más profundo pesar por su muerte y se solidariza con sus familiares y amigos, con la seguridad de que sus conquistas y trabajo quedarán para siempre en la historia del deporto olímpico brasileño", informó la entidad en un comunicado de pésame.

