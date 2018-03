Aseguran que O.J. Simpson reveló asesinato de su ex esposa

Las acusaciones aún no culminan para el ex jugador de la NFL, O. J. Simpson, quien habría confesado en el 2006 durante una entrevista para Fox Sports que él habría sido el culpable del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goldman.

Tras 12 años del terrible acontecimiento, quien fuera considerado el mejor jugador dentro del futbol americano, habría dejado en claro que por lo que lo acusan es real, después del programa “O.J. Simpson: ¿La última confesión?", donde asevera que algo pudo pasar entre él y los agredidos.

Según estudios creados para dar a conocer el resultado final, Simpson habría hecho una “hipótesis” de lo que ocurrió aquella noche del año de 1994 del que fue acusado directamente y un año después fue declarado inocente.

