Sevilla hace historia en la Champions League

El Teatro de los Sueños se derrumbó con la eliminación del Manchester United a manos del Sevilla (2-1), que de esta forma disputará los cuartos de la final de la Champions League por primera vez en 60 años.

El equipo español llegó a Old Trafford después de empatar a cero goles en el juego de ida de los octavos de final, por lo que cualquier anotación le daría una ventaja extra por el gol de visitante.

La primera mitad fue muy disputada pero falló la contundencia en ambos bandos por lo que terminó 0-0. En el segundo tiempo el Sevilla mostró un mejor nivel y logró hacerse presente en el marcador. Al minuto 74’ Ben Yedder recibió el balón en los linderos del área y venció a David de Gea con un potente tiro raso. Cuatro minutos después, el mismo Yedder amplió la ventaja con un cabezazo que el guardamonte de los Red Devils no logró atajar.

Romeu Lukaku acortó distancia al 84’, pero fue insuficiente para el Manchester United que terminó perdiendo 2-1 el encuentro y el marcador global para así despedirse del torneo de la UEFA.

En el Estadio Olímpico de Roma, la Loba se impuso 1-0 sobre el Shakhtar Donetsk. Con este triunfo el marcador global se igualó a dos tantos y le dio el pase a los cuartos de final al club italiano, gracias a los goles de visitante que consiguió en Ucrania.

El autor del triunfo fue Edin Dzeko al 51’. El bosnio superó al portero Pyatov con una definición por debajo de las piernas. De esta forma, la Roma vuelve a los cuartos de final de la Champions League tras 10 años de ausencia.

