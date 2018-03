Venus derrota a Serena Williams en Indian Wells

Una hermana está oxidada y acaba de regresar a las canchas tras dar a luz a su hija. La otra ha rejuvenecido a sus 37 años y vuelve a estar entre las 10 mejores tenistas del mundo.

El último capítulo de esta rivalidad no deseada que comenzó 20 años atrás se escribió el lunes, cuando Venus Williams derrotó a su hermana menor Serena por 6-3, 6-4 en la tercera ronda del Masters de Indian Wells, su primer triunfo en la rivalidad entre ambas desde 2014.

"Her level was super high. It was really difficult to close out the match," Venus tells reporters. "She's going to be winning tournaments sooner than later" #BNPPO18 pic.twitter.com/AnHWD50WLn

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2018