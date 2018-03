VIDEO: Suspenden a comentarista y ex futbolista por escupirle a una niña

La cadena de televisión Sky suspendió el lunes al comentarista de futbol Jamie Carragher luego que el ex jugador del Liverpool aparece en un video escupiendo por la ventana de su auto en dirección a una niña de 14 años.

El incidente ocurrió el sábado después que Carragher salió del estadio Old Trafford, donde estaba trabajando para Sky Sports en el partido del Manchester United frente al Liverpool.

En un video del hecho, el padre de la adolescente menciona en varias ocasiones el marcador del sábado, un triunfo de Liverpool por 2-1, antes que Carragher escupiera hacia ellos.

Sky señaló que "toma este asunto extremadamente en serio y condena enérgicamente las acciones de Jamie, se lo hemos dejado en claro a él personalmente hoy y lo hemos suspendido de sus actividades. Cae muy por debajo de las normas que esperamos de nuestra gente".

Tras la suspensión, Carragher apareció en Sky News y dijo que su futuro "está por verse".

