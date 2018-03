En la Roma consideran un error haber fichado a Héctor Moreno

Héctor Moreno continúa dando de que hablar, pero esta ocasión fue de manera negativa tras las declaraciones que ofreció el director deportivo de la Roma, Ramón ‘Monchi’ Rodriguez, afirmando que ha cometido muchos errores siendo uno de ellos el fichaje del futbolista mexicano.

"Aprendí muchas cosas de mis errores, he hecho muchas cosas pero tenía la capacidad de entender dónde me he equivocado; por ejemplor, Héctor Moreno", expresó a Roma Radio.

Te puede interesar: Los elegidos de Osorio para enfrentar a Islandia y Croacia

El canterano de los Pumas de la UNAM llegó al futbol italiano como uno de los favoritos; sin embargo, no terminó de convencer a la Roma, por lo que le daba escasos minutos dentro del terreno de juego y en el semestre en el que estuvo únicamente jugó seis partidos, tres de ellos como titular.

Pese a esa desagradable experiencia, Héctor Moreno fue fichado con la Real Sociedad de la Liga de España, equipo con el que ya se estrenó como goleador, además de que ha tenido mayores oportunidades dentro del equipo a pesar del poco tiempo que lleva.

TE RECOMENDAMOS