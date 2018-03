Compra de cocaína genera renuncia de presidente de ESPN

El expresidente de ESPN John Skipper aseguró que renunció al cargo en la cadena de deportes a causa de una extorsión por una persona que le vendía cocaína.

Skipper le dijo a la revista Hollywood Reporter, en una entrevista publicada el jueves, que el narcotraficante, al que no nombró, trato de extorsionarlo en diciembre. Dijo que no había tenido tratos con el individuo previamente y que había sido “cuidadoso” a la hora de comprar cocaína.

John Skipper también reconoció su adicción a la cocaína |TWITTER

"Me amenazaron y yo entendí inmediatamente que esa amenaza nos ponía a mí y a mi familia en peligro, y que eso pondría mi vida profesional en riesgo también”, indicó.

Agregó que discutió la situación con el director general de Walt Disney Co., Bob Iger, el 15 de diciembre y que coincidieron en que él “había puesto a la compañía en una posición insostenible”. Skipper renunció el 18 de diciembre, tras dirigir ESPN desde el 2012, y dijo que iba a buscar tratamiento por abuso de drogas.

Dijo que había usado drogas recreativamente y que nunca su uso afectó su trabajo.

"Era inapropiado que el presidente de ESPN y un funcionario de The Walt Disney Co. estuviese asociado con eso”, dijo.

"Mi uso de drogas nunca tuvo repercusiones profesionales, pero aún así lo lamento mucho”, dijo. “Acepto que las consecuencias de mis acciones son mi responsabilidad y han sido apropiadas. Teno que aceptar también que he mostrado poco juicio”.

Skipper no respondió el jueves a un mensaje de The Associated Press en busca de comentario.