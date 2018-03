Juninho asegura que eliminación de 'Concachampions' no manchará a Tigres

El defensa de Tigres Anselmo Junior Vendrechovski, Juninho, aseguró que por la eliminación del equipo en la Liga de Campeones de la Concacaf no se mancharán los logros del actual plantel y se mostró confiado en que en un futuro irán a un Mundial de Clubes.

“Hay que levantarse, no hay tiempo, todos estamos tristes por la derrota, por estar fuera, era uno de los objetivos que teníamos y tristemente no se dio, el equipo hizo lo posible para lograrlo, no se dio, hay que levantar la cabeza”, expresó.

“No siempre se va a poder ser campeón, lo importante son las formas, tomamos en serio todas las competencias, tratamos de ser campeones, pero no siempre se puede, no vamos a manchar esta camada por no ir a un Mundial de Clubes, tendremos otras oportunidades, ojalá un día se dé”, indicó.

El martes anterior, los felinos quedaron fuera de la justa regional luego de caer frente al Toronto FC, actual campeón de la MLS, por lo que ahora el equipo se centrará en la Liga MX.

Juninho dijo que en el partido de ida fue clave el gol que les anotaron en los últimos minutos, el cual le dio el triunfo al cuadro canadiense; pero, agregó, no solo fue eso, sino diversos factores los que influyeron.

“La cancha era horrible, pero el equipo aguantó, el segundo gol (del contrincante) cambia la cosa, aquí en el Universitario no lo subestimamos, todos matándose en la cancha y no se dio, así es el futbol, pero no hay que lamentarse y seguir adelante”, declaró.

También puedes ver:

Va Rayados por golpe anímico ante Querétaro