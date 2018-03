La mentira con la que Jimena Sánchez ha conquistado a sus fans

Jimena Sánchez es una de las conductoras deportivas más populares de México. Sin embargo, pocas veces la hemos visto ser tan sincera sobre su carrera como lo fue en el último capítulo de ¨Namñam’ del canal de YouTube Casa Comedy TV, donde reveló que no le gusta hablar de futbol, entre otras cosas.

VIDEO: Periodista deportiva sufre acoso en transmisión en vivo y así lo denuncia

La presentadora de Fox Sports contó que empezó a hablar de deportes en Twitter, como una fan, y que lo hacía para relacionarlo con su blog ‘Madmamacitas’ y que de ahí fue llamada por Récord y la cadena deportiva estadounidense; pero que nunca imaginó que se dedicaría a los deportes.

Comentó que su primera aparición en la televisión fue en el programa Futbol para todos y que sufrió estar ahí porque no es nada futbolera y hasta la fecha no le gusta hablar de futbol. “Se me hace mucha necedad estar hablando una hora de un partido que todavía no pasa”, dijo.

Sánchez asegura que le gusta lo que hace en Fox Sports, en especial cubrir la WWE, ya que cree que es muy parecida a los luchadores, porque ello son un personaje al igual que ella.

“Todo, lo que ven en la televisión, Instagram y en redes sociales es un personaje. Nadie me cree, peor soy súper tímida. Veo una cámara y ya me empiezo a abrir, pero normalmente no salgo de mi casa, parece que tengo 100 años. A las 8 de la noche ya estoy en mi cama dormida, aunque la gente pensará que no”, afirmó.

Sobre la exposición y acoso que vive en redes sociales, donde es un celebridad gracias a los millones de seguidores que tiene, comentó que lo que más le afecta es “pensar lo mal que está la sociedad. Cómo puede haber tanta gente, tantos hombre y mujeres hablando mal de otra persona. Como sociedad estamos mal”.

También reveló que ha sufrido acoso en la calle, que ha demandado gente, que tiene denuncias y que incluso la han amenazado de muerte.

Por último, aseguró que “los peores seguidores del mundo son los de Facebook. En Instagram son más respetuosos, pero en Twitter son los más agresivos, hay más odio ahí”.

Ayer en pink 💗 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Mar 15, 2018 at 7:50pm PDT

☝🏽 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Mar 6, 2018 at 7:40pm PST

From the beginning.. ⏳ A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Mar 1, 2018 at 4:35pm PST

#valentinesday 🖤 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Feb 14, 2018 at 7:32pm PST

Selfie✌🏽 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Feb 13, 2018 at 6:41pm PST