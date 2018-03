VIDEO: Presentación desangelada de Paco Gabriel de Anda con Chivas

Muy breve fue la presentación de Francisco Gabriel de Anda como nuevo director deportivo de Chivas. Apenas tres minutos duró el protocolo al que asistió la plana mayor del equipo: Jorge Vergara, su hijo Amaury y José Luis Higuera, además del técnico del primer equipo, Matías Almeyda.

Antes de comenzar, se advirtió que no habría lugar para preguntas y respuestas. Los medios de comunicación fueron citados para únicamente escuchar dos breves mensajes. El primero de ellos fue del dueño de Chivas, Jorge Vergara, encargado de dar la bienvenida al ahora directivo rojiblanco.

“Si son Chivas me imagino que están muy contentos el día de hoy. Los que no, pues ni modo. Estamos muy contentos por ambas razones: por ayer que fue un partido excepcional, pero también es muy importante para nosotros hoy la presentación de Paco de Anda. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Chivas, en este momento que necesitábamos su aporte. Obviamente vamos a hacer de Chivas lo que siempre hemos soñado: el mejor equipo de México, por supuesto y después del mundo. Bienvenido Paco, muchas felicidades”, dijo Vergara.

Después, tocó turno a Francisco Gabriel de Anda, ahora director deportivo de Chivas. “Muchas gracias Jorge, gracias por la invitación. Amaury, José Luis, gracias por la invitación a este proyecto. Desde la primera entrevista que tuvimos, por supuesto que el entusiasmo que me generó y el compromiso de que tengan la confianza en mí ha sido muy grande; conforme pasan los días, mucho mayor”, señaló.

Durante su agradecimiento, nombró a todos los presentes, menos a Matías Almeyda. Enseguida, continuó su breve discurso. “Entiendo perfectamente que Chivas no es solamente es un equipo de futbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Es el único equipo que le da la total y absoluta confianza al jugador mexicano. Yo siempre he confiado en el jugador mexicano, siempre he creído que el jugador mexicano tiene mucha más capacidad de la que la gente supone. El que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete. Muchísimas gracias”, finalizó.

Para cerrar el protocolo, Amaury Vergara entregó la camiseta de Chivas a Francisco Gabriel de Anda, quien de inmediato se la puso. Los cinco se pusieron de pie para tomarse una fotografía. Se abrazaron casi todos… Almeyda mantuvo las manos dentro de los bolsillos, con gesto serio. El técnico se retiró enseguida, mientras Jorge Vergara y José Luis Higuera se quedaban para estrechar la mano del director deportivo. Así concluyó la presentación.