'Me da coraje que Cruz Azul esté en un momento de mediocridad': Joahan Rodríguez

Los más de 20 años de fracasos que suma el Cruz Azul en el futbol mexicano tienen a una de sus ex figuras triste, pero también molesto, porque sabe que el equipo no debe estar en las posiciones de abajo.

Se trata de Joahan Rodríguez, jugador que surgió de las fuerzas básicas del conjunto de la Noria y fue miembro de aquel equipo que ganó el último título de liga para los celestes, en el Invierno de 1997.

“Estoy muy triste con la situación de Cruz Azul, es el equipo que me vio crecer, con ellos debuté, le tengo mucho cariño y me da coraje que estén en ese momento de mediocridad, de no crecer y que sea un equipo del montón”, aseveró el ex jugador en una entrevista para Publisport.

Han desfilado jugadores y entrenadores, ¿cuál crees que es el motivo del mal paso del equipo?

— Yo atribuyo a que no hay fuerzas básicas. Hay muy buenos niños a pesar de que cobran por verte jugar. Hay buena calidad de niños, jóvenes que quieren hacer hacer algo en el futbol, pero son humildes y no los dejan, eso es triste. Además escogen mal a los jugadores que traen. No nada más tienes que ser un buen jugador sino una buena persona, un buen ser humano y un jugador que va en ascenso.

¿Crees que se ha dejado de lado el tema deportivo para ponderar el lado económico?

— Me da coraje que haya gente que sólo piense en el dinero y no en la evolución del futbol. Eso puede ir de la mano. Llévate dinero pero también ataca el lado futbolístico, profesional, que el equipo gane, que sean productivos, que estén en liguillas y que ganen.

¿Crees en las maldiciones? ¿Le cayó una al Cruz Azul?

— Siempre he dicho que desde que salieron los Rodríguez (Joahan y Omar) no han vuelto a salir campeones (bromea). Yo, como un futbolista que vivió momentos tan bonitos y fue campeón, acuso a la falta de concentración, en un penal, una falta, una expulsión, eso hace que pierdas una final donde debes ser muy completo, no debes dejar ni un segundo, ni un descuido. A eso súmale los malos manejos de los directivos, que no hay buena vibra, unión, así no va a ser campeón nunca.

Ahora resulta que la afición extraña a Paco Jémez.

— Es complicado adaptarse a un tipo de trabajo como el que hace Pedro Caixinha, a mí se me hace un buen entrenador, pero mientras haya alguien que te meta los pies para que te tropieces no va a pasar nada. Yo pienso que debe haber un cambio de directiva, no tanto de jugadores y entrenadores.

¿A quién ves que se perfile para ser campeón en este Clausura 2018?

— Tengo varios amigos que le van al América y creo que ellos andan bien, es un equipo que juega bien, que ha invertido, también están Tigres y Monterrey. Mi Santos anda muy bien.

Este año es muy importante para el futbol mundial, y para el mexicano también, porque ya viene Rusia 2018, ¿crees que la afición puede ilusionarse con este grupo?

— Yo, como mexicano, futbolista y tras haber sido parte de la selección, deseo y tengo toda la confianza de los 23 que van a ir al Mundial, tienen mucha experiencia y juegan en Europa. Los que escojan se van a querer romper el alma, van a querer hacer historia, hay muy buena calidad, los veo con mucha mentalidad ganadora. Está en sus manos, Rusia es una buena oportunidad para que compitan a tope.

¿Ésta es la mejor generación de jugadores mexicanos en la historia?

— Puede ser que sí, hay muchos jugadores en Europa, es una buena camada de jóvenes mexicanos compitiendo bien. Hay que aprovecharla, no nada más es el nombre.

¿Será Chucky Lozano el jugador que nos lleve lejos en Rusia?

— Ojalá, es un gran jugador, un tipo descarado que no tiene físico de futbolista, pero es una gran figura y no le teme a nada. Le ruego y le pido que no pierda el piso, que siga siendo humilde y un ejemplo para todos los niños que lo están viendo.

EN CORTO

Participará en Reto 4 Elementos

Joahan Rodríguez será una de las 32 celebridades que tomen parte del nuevo reality show de Televisa Reto 4 Elementos a partir del 19 de marzo, prueba para la que ya está preparado.

“Me siento afortunado pero un poco sacado de onda, porque no sé muy bien a qué vamos. Sé que va a ser una competencia de alto rendimiento”.





