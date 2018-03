Milton Caraglio confiesa que se le cae la cara de vergüenza

El semestre del Atlas ha sido simplemente un desastre y hoy, cerca de asegurar la salvación, el plantel lo reconoce. “Se me cae la cara de vergüenza”, sentenció este jueves el delantero rojinegro, Milton Caraglio. Con apenas 7 puntos tras 11 jornadas, el equipo se mantiene en el fondo de la clasificación.

“Este es un torneo muy difícil, no se puede regalar nada. Más allá de la mala racha que tuvimos ganando dos de 11 partidos, se me cae la cara de vergüenza con esta realidad. Pero estamos poniendo el pecho, esperamos que se pueda seguir mejorando y los resultados se den”, explicó Caraglio.

“Cuesta mucho, cuando estás en estas situaciones de malas rachas y encima tienes que pelear por el porcentaje cuesta mucho. Es algo que te come la cabeza, pero este es un equipo trabajador, con ganas de salir de esto. En un partido a alguno le toca hacer cosas que no corresponden, pero es debido al momento también. En otras ocasiones toca hacer menor esfuerzo, pero es por que las cosas funcionan de otra manera. En estos momentos a todos nos toca sacrificarnos de más”, añadió el atacante.

El viernes pasado, Atlas puso fin a su mala racha con una victoria sobre Puebla por 1-0. Ahora, se prepara de cara a una “final”: el domingo visitará al Necaxa, último lugar de la tabla porcentual. La ventaja de los Zorros es de 11 puntos en la tabla porcentual con respecto a los Tiburones Rojos. Una victoria prácticamente aseguraría la permanencia.

“El grupo siempre se mantuvo con la mentalidad positiva más allá de que los resultados no se daban. Ante Puebla se dio, se vio un buen funcionamiento y hay que seguir por ese camino. La presión la tenemos nosotros también. Hemos jugado bien y los resultados no se dieron. Estamos en una situación similar que el Veracruz, la mentalidad es no relajarnos por el resultado del otro día. Ha sido una semana buena, trabajando bien, tenemos en claro lo que queremos”, sentenció Milton Caraglio.

Finalmente, el delantero del Atlas tocó el tema de Alexi Gómez, refuerzo peruano que fue dado de baja por su constante indisciplina. “Como grupo nunca te puedes mantener al margen de un compañero que está en una situación complicada. Estamos consientes de que se le dieron varias oportunidades, pero acá cada uno se pone y se saca debido a su vida personal y cómo se comporta en ella”, concluyó.

