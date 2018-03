André-Pierre Gignac no jugará contra Chivas por lesión

De cara al partido frente a Chivas, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, los Tigres, dirigidos por el polémico entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, tendrá una baja más que sensible para dicho duelo, ya que el francés André-Pierre Gignac no podrá participar ante el club que le quitó la corona en el Clausura 2017.

–@10APG es descartado para viajar a Guadalajara, debido a un proceso inflamatorio en la rodilla derecha. Su pronóstico de recuperación es reservado a evolución. Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad @christusmx pic.twitter.com/aO0UKRW0f5 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) March 16, 2018

Se dio a conocer que tras un proceso inflamatorio en la rodilla derecha, el galo no estará ante el conjunto de Guadalajara, por lo que los tapatíos tienen un peso menos para el duelo. Hasta el momento no se han dado más detalles de la laceración del ex jugador de Marsella.

–@10APG convivió con niños del Instituto Down de Monterrey en nuestro programa de Tigres Por Los Niños. #EstoEsTigres #SomosTigres 🐯 pic.twitter.com/62oLTe06s3 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) March 16, 2018

Este día, el seleccionado francés lució en un convivio con niños del Instituto Down de Monterrey, donde dejó de lado el glamour y su sencillez fue la que brillo, dentro de los tantos programas que el cuadro regio tiene en su agenda deportiva.

