Acusan a tres futbolistas de abusar y burlarse de una mujer que estaba inconsciente

Vaya escándalo sexual que se ha desatado ahora en el futbol de Israel, y es que una de sus máximoas figuras y emblema del Beitar de Jerusalem, Antony Varenne, fue implicado en la violación de una mujer inconsciente junto con otros dos futbolistas.

A través de unos videos que circulan en redes sociales, se informó de los hechos que han salpicado la carrera de Varenne, quien según la prensa de Israel, habría reconocido ante los compañeros de su equipo por la vergonzosa situación.

Los videos refieren que el jugador sostuvo relaciones sexuales con una mujer que luce en estado inconsciente, se desconoce si por alcohol o consumo de alguna sustancia.

Además de que los otros dos jugadores, de quienes aún no se han dado a conocer los nombres, también participaron en dichos actos denigrantes que han colapsado en Israel.

Sin embargo, esto no han sido suficiente para que Varenne sufra algún tipo de sanción por parte del Bietar, club que dejó todo en las manos de las autoridades, quienes han iniciado una investigación.

“Pasó una vez y no volverá a pasar nunca más. Tendré que vivir toda mi vida con la vergüenza. Los que me conocen saben que no es como soy en realidad”, fueron las palabras de Varenne, según el diario The Times of Israel.