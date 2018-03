¡Revancha! Real Madrid se enfrentará a Juventus en cuartos de Champions

Real Madrid, campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, reeditará la final de la temporada pasada contra Juventus en los cuartos de final del máximo torneo europeo de clubes.

El club español viajará a Turín el 3 de abril en la ida de la llave contra el campeón de Italia, al que venció por 4-1 en la final de Cardiff en 2017.

"Ello son siempre peligrosos y son como nosotros, con mentalidad ganadora y jugadores de mucho talento”, dijo el director de relaciones institucionales del Madrid, Emilio Butragueño. “Será una eliminatoria difícil, muy igualado y tendremos que jugar dos partidos fantásticos, pero confiamos en nuestros jugadores porque nos ha demostrado muchas veces de lo que son capaces".

Barcelona, que atesora cinco trofeos de la Champions, y el Bayern Múnich quedaron emparejados con Roma y Sevilla, respectivamente, dos equipos que nunca se coronaron campeones de Europa.

El Barsa, líder de la liga española, disputará el primer juego en su estadio, mientras que el Bayern viajará a Sevilla primero y tendrá ventaja de campo en la vuelta.

El Barsa sólo ha enfrentado a la Roma en cuatro ocasiones en partidos oficiales, siempre en la fase de grupos de la Champions, incluyendo la goleada de 6-1 que le propinó en la temporada de 2015-16.

“Sabemos que será difícil, ya que enfrentamos al que quizás sea el mejor equipo del mundo”, señaló el director deportivo de la Roma, Monchi. “Pero si estamos aquí, es porque lo merecemos”.

La liga inglesa tendrá un representante asegurado en semifinales, después de que el sorteo, celebrado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, deparó un duelo entre Liverpool y Manchester City.

“No hay margen de error en la Liga de Campeones, todo tiene que salir bien, y hay que ser casi perfectos en ambos partidos”, comentó el director deportivo del City, Txiki Begiristaín. “Sabemos que Liverpool es un gran equipo, nos ganaron en la liga como visitantes y nosotros les ganamos en casa”.

Los partidos de ida de la llave se disputarán entre el 3 y 4 de abril y las vueltas serán la semana siguiente, el 10 o 11.

“El sorteo es un sueño, para los hinchas de Man United”, dijo el técnico de Liverpool, Juergen Klopp, refiriéndose al principal rival de Liverpool y el City. “Vi el rostro de Txiki Begiristaín, y no estaba muy contento que digamos”.

El Madrid llegaría como favorito a su choque con Juventus en su intento por ganar su 13er cetro europeo, un record inédito, y el primer equipo con tres títulos consecutivo desde que el Bayern sumó su tercer título consecutivo en 1976, cuando la competición se llamaba aún Copa de Europa.

Cristiano Ronaldo acumula 12 tantos en la competición esta temporada, más que toda la escuadra italiana, que hizo diana 11 veces en ocho encuentros.

“El Real Madrid es un gran rival. Se trabaja por estos partidos, lo afrontamos con optimismo”, indicó el técnico de la Juve, Massimiliano Allegri. “Estoy convencido de que son los favoritos para ganar la Champions, y si les ganamos será aún más bonito”.

El vencedor de la Liga de Campeones se decidirá el próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.

