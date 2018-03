Quedaron definidos los cuartos de final de la Europa League

Arsenal enfrenta a CSKA de Moscú en los cuartos de final de la Liga Europa, en un duelo entre clubes de Inglaterra y Rusia que podría tener un entorno político.

La UEFA realizó el viernes el sorteo de los cuartos de final, dos días después que el gobierno británico anunció que no enviará diplomáticos al Mundial de Rusia en protesta porque un ex espía ruso fue envenenado este mes en Inglaterra. La Copa del Mundo comienza el 14 de junio.

Tan pronto se conoció su rival, el club inglés publicó en su portal de internet una aviso del ministerio del exterior de Gran Bretaña, que advierte a los hinchas que tengan planes de viajar al partido en la capital rusa que “debido a la tensa relación política entre el Reino Unido y Rusia, deben estar al tanto sobre la posibilidad de sentimientos antibritánicos o persecución en este momento”.

“Se les recomienda que estén atentos, que eviten cualquier tipo de manifestación o protesta, y que eviten comentar públicamente sobre los sucesos políticos”, agrega la advertencia.

En las otras series, Atlético de Madrid jugará contra Sporting de Lisboa, Leipzig chocará con Marsella, y Salzburgo contra la Lazio.

Los partidos de ida serán el 5 de abril, y los de vuelta el 12.

La final se disputará el 16 de mayo en Lyon.

The official result of the #UELdraw!

Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/bZv2xwJSaD

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2018