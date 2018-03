VIDEO: Herrera le pide a Henry Martín que se olvide de la Selección

El buen momento que presume el joven goleador mexicano, Henry Martín, ha hecho que el director técnico de México, Juan Carlos Osorio , lo llamara en su momento para verlo más de cerca y observar las cualidades que tiene, pero ahora que se dio a conocer la lista para los juegos amistosos rumbo al Mundial de Rusia 2018, el jugador del América no fue convocado, por lo que Miguel Herrera, estratega del conjunto de las Águilas, platicó con él y fue tajante al decirle que "se olvide de la selección".

"No lo van a llamar, ya hablé con él y totalmente en su cabeza tiene que olvidarse de la selección. Osorio es un técnico que juega con un delantero y ahí tiene como cinco antes que Henry y no hay manera. Siendo honestos, ya le dije a él de frente: olvídate de la selección porque para que llegues a ella tiene que pasar un accidente tremendo. Como me pasó a mí, cuando llegué y no era mi momento", fueron las palabras del ‘Piojo’.

“Ya hablé con Henry y le he dicho que se olvide del llamado a la selección” @MiguelHerreraDT 😲 🎥l @DANGAMEZ https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/pOB3RvL1wy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 16, 2018

Sobre el estado físico y anímico del futbolista, Herrera declaró que en cualquier momento en el que lo vuelva a solicitar el colombiano, Martín estará en su máximo nivel para demostrar la calidad que tiene dentro del terreno de juego.

"Por supuesto que estará listo. Si lo llaman es por una situación extrema. Cosas que no queremos que le pasen a nadie. Como le dije: ni quedando goleador del torneo y nosotros campeones ni así te aseguro que te vayan a llamar", comentó Miguel Herrera.

Al final, el ex estratega mundialista en Brasil 2014 con el Tri, sentenció que Henry no es cualquier jugador, pues "tampoco es que Henry haya descosido la Liga, como lo ha hecho Djaniny que prácticamente es campeón de goleo faltando seis fechas. Ha sido un buen elemento que apoya con pases de gol, pero hoy no parecería que fuera un elemento que el técnico llamara".

