María Sharapova no jugará el Abierto de Miami

La tenista rusa María Sharapova se vio obligada a retirarse del Abierto de Miami, que comienza la próxima semana, debido a una lesión en el antebrazo izquierdo, informó hoy el torneo.

La cinco veces campeona de Grand Slam, que será reemplazada en el cuadro principal por la estadounidense de 22 años Jennifer Brady, lamentó el no poder participar en uno de sus "torneos favoritos" y dijo que confía en regresar lo "antes posible".

James Blake, director de este Premier Mandatory, señaló que el público local deseaba verla jugar desde el día 21, pero "desafortunadamente las lesiones son parte del juego".

"Sé lo mucho que María quería jugar en Miami este año, así que puedo imaginar su decepción", afirmó Blake sobre la número 41 de la WTA.

De esta forma, el cuadro femenino, cuyo sorteo se realiza este domingo, pierde a uno de sus nombres más sonoros, aunque mantiene a la primera del ránking mundial, la rumana Simona Halep; la campeona del último Abierto de Australia, Caroline Wozniacki, y la estrella local Serena Williams, ocho veces ganadora en Miami.

La pasada semana, Sharapova quedó eliminada en primera ronda del torneo de Indian Wells al perder frente a la japonesa Naomi Osaka (44 del mundo) por un doble 6-4.

