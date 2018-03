VIDEO: Islandia presenta su uniforme para el Mundial, ¡en la nieve!

A través de un creativo video en la nieve, la Selección de Islandia dio a conocer los uniformes con los que se presentara en el Mundial de Rusia 2018.

A través de su cuenta de Twitter, el conjunto europeo reveló la primera indumentaria en color azul y las otras en rojo y blanco.

En dicho video, la Federación de Futbol de Islandia hace un recorrido por los glaciares que protegen a este país y muestra la cultura futbolera de sus habitantes, mientras de fondo se escucha el tradicional ritual vikingo, que todo el mundo conoció en la Euro 2016 de Francia.

Lionel Messi y su Argentina serán los encargados de darle la bienvenida a Islandia a su primer mundial, cuando debuten en Rusia 2018 l próximo 16 de junio en punto de las 08:00 horas.

🇮🇸 The new kit is here 🇮🇸#fyririsland #TeamIceland pic.twitter.com/kFaq9mOrga

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 15, 2018