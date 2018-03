Asevera ex jugador que Ibrahimovic no quiere saber de Mourinho

La eliminación del Manchester United frente al Sevilla en los octavos de final de la UEFA Champions League han dado mucho de qué hablar en el conjunto inglés, ya que los rumores sobre que Zlatan Ibrahimovic y José Mourinho no se llevan bien cada vez pesan más.

Al parecer el jugador sueco no tiene una buena relación con el estratega portugués, pues uno de sus ex compañeros aseguró que “Ibra” no está lesionado como se llegó a decirse a la prensa, sino que tiene roces fuertes con el ex técnico del Real Madrid.

"Ibrahimovic no quiere saber nada de Mourinho. Él nunca quiere brindar un show a los aficionados, sólo le interesa el resultado. Sé de una fuente segura que Ibrahimovic no está lesionado, está enfadado con Mourinho”, aseveró Adrian Mutu, ex jugador.

El contrato de Zlatan con el cuadro de los “Diablos Rojos” culminará en junio de 2018, por lo que la salida del seleccionado de Suiza estaría a la orden del día.

