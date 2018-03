Jugador de americano mira en redes sociales el engaño de su novia

Fue a través de un video difundido en Twitter que Christian Folston, jugador de futbol americano de la Universidad de Shaw se enteró de la infidelidad de su novia durante un viaje a la playa de Miami que ella realizó, el cual él mismo le pagó.

El filme se publicó a través de una cuenta por nombre Casanova en donde se puede apreciar a la chica bailándole sensualmente a un hombre el cual disfruta el momento. Aquí te dejamos el video:

Yoooooooooo 🤦🏾‍♂️ I was big wilding in Miami pic.twitter.com/EMwTm1otYI

Tras las reacciones que tuvo en Twitter, la mujer solicitó que bajaran el video de la red pero fue demasiado tarde ya que cuenta con más de dos millones de vistas.

La novia afirmó que en el momento que ocurrió eso, ella no tenía novio. Pero tal parece que mintió, ya que el jugador de futbol americano fue el que le pagó el viaje a Miami.

Shorty told me she don’t have a man 🤔 pic.twitter.com/C91UC4BKo0

“I’m jus going have a good time with the girls…” pic.twitter.com/ndEosJVrAh

— EVERYBODY EATS💡 (@_BirdieJackson) March 15, 2018