Cuelga los guantes el 'peor' boxeador del mundo

Robin Deakin es considerado el "peor" boxeador del mundo para la prensa inglesa, después de que anunció su retiro para poder conservar lo que para él es lo más importante: la salud. Con solo 2 victorias en 55 peleas con el resto de descalabros, ‘Rockin’ decidió colgar los guantes, pues su prioridad es cuidar su vida.

Thanks to everyone 🥊 pic.twitter.com/jYipzCqmCB — Robin Deakin (@rockinrobinbox6) March 11, 2018

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el pugilista mandó un mensaje aclarando el porqué de su decisión, pues hasta el deportista hasta bromeó con su "fructífero" camino dentro del mundo de los guantes rojos

"Anuncio mi retiro tras no tener éxito en mi carrera y por la pérdida de células cerebrales que he sufrido. No puedo más. He peleado contra los mejores de Inglaterra y campeones del mundo, en una carrera de 55 peleas que no ha sido la mejor. Me retiro con más victorias en el boxeo que Conor McGregor", aseveró Robin Deakin.

