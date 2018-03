VIDEO: Fox Sports de Estados Unidos se burla de piloto mexicano y el muro

La televisora estadounidense Fox Sports emitió un comunicado en el que se disculpa por una broma sobre el piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez.

"Las ideas expresadas en la edición del Jueves de NASCAR Race Hub por la comediante/actriz Sarah Tiana no prepresentan la visión de Fox Sports. Lamentamos la insensibilidad demostrada hacia pilotos, equipos y fanáticos, y estamos revisando el proceso que llevó a la creación del segmento", externó la emisora en un comunicado a Yahoo Sports.

En el segmento en cuestión la comediante se refirió al regiomontano de 26 años como el piloto "con menos probabilidades de estrellarse contra el muro… o de arcercarse a cualquier muro, ahora que Trump es presidente".

Ante la risa de los conductores Tiana agrega, "sólo estoy contenta de que esté conduciendo con seguridad".

Suárez, el primer campeón no estadounidense del serial, ha sido objeto de bromas de tintes políticos desde que Brian France, presidente ejecutivo de NASCAR, dio su apoyo público al ahora presidente Donald Trumo en febrero del 2016.

Here's the portion of the segment that includes the Suarez "jokes" pic.twitter.com/J5RaOsFSaB

— Nick Bromberg (@NickBromberg) March 16, 2018