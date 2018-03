'Chucky' Lozano causa terror en su regreso con el PSV Eindhoven

El mexicano Hirving Lozano regresó a las canchas con el PSV Eindhoven tras cumplir la suspensión de tres partidos en la Liga de Holanda, encontrándose en el once inicial del técnico, Phillip Cocu para enfrentar al VVV-Venlo en el duelo correspondiente a la Jornada 28.

Durante los primero 45 minutos ninguno de los dos equipos se hizo mayor daño, yéndose al descanso con un marcador en ceros, pero con amplias ganas de la victoria.

Fue hasta el segundo tiempo cuando Marco Van Ginkel abriera el marcador a favor de los Granjeros al minuto 68, gracias a la asistencia de Lozano, para que al 80' el mexicano marcara el segundo del encuentro y tres minutos después Ginkel hiciera doblete y sentenciara la victoria para el PSV en territorio ajeno.

Cabe señalar que 'Chucky' continúa manteniéndose como líder de goleo al sumar 14 tantos a lo largo de la temporada.

Aquí te dejamos el video del gol del mexicano:

Check out this awesome video: Hirving Lozano Goal – PSV vs Venlo 2-0 17.03.2018 (HD) https://t.co/Snt3eABgzW

— WHATYOUMISSED (@bamixos) March 17, 2018