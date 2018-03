Lukaku y Matic le dan la victoria al Manchester United en la Copa

El belga Romelu Lukaku y el serbio Nemanja Matic proporcionaron el triunfo por 2-0 en Old Trafford ante el Brighton & Hove al Manchester United, que encontró consuelo a su situación con la clasificación para las semifinales de la Copa de Inglaterra.

El conjunto de Jose Mourinho, eliminado por el Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones, alivió su ánimo en la única competición a la que aún aspira para maquillar una temporada con las miras más altas.

Fue el belga Lukaku el que desatascó a los 'reds'. El atacante aprovechó un centro de Nemanja Matic para encarrilar la victoria del United.

El conjunto de Jose Mourinho no sentenció su clasificación hasta el tramo final. Fue el serbio el que llevó la pelota a la red después de culminar una acción originada por Ashley Young.

El Manchester United se une al Tottenham, que previamente obtuvo el pase tras superar a domicilio al Swansea (0-3) con un doblete del danés Christian Eriksen y otro tanto del argentino Erik Lamela.

Watch the full-time reaction from Old Trafford as #MUFC defeat Brighton 2-0 to reach the #FACup semi-finals… pic.twitter.com/EtL0tdVvyF

