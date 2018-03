ENTREVISTA: Aída Roman niega discriminación en su deporte por ser mujer

A pesar de que el apoyo para el deporte femenil ha evolucionado, ¿cómo lidiaste ante esto?

Desde mi educación, siempre ha sido que no por ser mujer me van a tratar diferente en el deporte o en cualquier otra cosa. En casa tengo cuatro hermanos y soy la única mujer. Casi en toda mi familia hay puros hombres, así que para mí el hecho de ser mujer no implica nada, los resultados obtenidos en mi deporte son míos, no dependo de un juez, de un árbitro o de alguien más que me dé esa nota. No siempre llegan los recursos, pero no lo enfocan en el género. Y para mí, siempre fue que si no me quieren apoyar, solamente avísenme para conseguir de cualquier otro lado el apoyo, trato de no detenerme, no me siento a que la Virgen me dé la señal. Afortunadamente, nunca tuve que pasar por la falta de apoyo como en otros deportes. Por ejemplo, las chicas de la Liga MX femenil no ganan lo mismo que la varonil. En comparación con mi deporte, tanto en la rama femenil y varonil el valor va a depender del resultado obtenido y es el mismo valor para ambos y aprecio mucho eso, no me puedo quejar. Al principio, sí, los chicos ganaban más, pero porque habían obtenido mejores resultados. Hoy, históricamente, femenil tiene mejores resultados. Aparte es un deporte limpio, es muy evidente el nivel que tenemos, entonces, desde mi punto de vista, no he tenido mayor inconveniente de, por ser mujer, reciba menos apoyo.