Jair Pereira no ve imposible que Chivas califique

Con 12 puntos, Chivas se encuentra en el lugar 15 de la clasificación. Y a falta de cinco fechas para que termine la fase regular del Clausura 2018, está a cinco unidades de los puestos que dan un boleto a la Liguilla. El defensa central Jair Pereira reconoció que la misión luce complicada, pero tampoco la considera imposible.

“La Liga es complicado, la verdad, pero no está imposible. Tenemos que ir paso a paso, no podemos pensar ahorita en los partidos que faltan porque te empiezas a agobiar si piensas que tienes que sacar todos los puntos. Tienes que ir paso a paso, lo hemos logrado, ya un torneo conseguimos eso que ganamos seis partidos al hilo, ahora sabemos que nos queda esta recta final y debemos pensar partido a partido. Si bien la Concacaf estamos apuntando a ser campeones, no podemos descuidar tampoco el torneo de Liga cuando todavía tienes posibilidades de calificar”, explicó.

Atlas corrió a Romano por sus pésimos resultados

“El torneo sigue esperando y no vamos a bajar los brazos. Todavía tenemos oportunidad, todavía dependemos de nosotros y mientras haya una posibilidad, vamos a luchar para que así sea. Se perdieron varios partidos al inicio que hoy estamos lamentando. Nos equivocamos en partidos pasados, pero hemos corregido y ahorita no podemos bajar los brazos cuando aún tenemos posibilidades de poder calificar”, agregó.

Chivas aún tiene en ambas competencias y Jair Pereira aseguró que lucharán por un buen cierre en la Liga MX, para soñar con la calificación. “Matemáticamente está y mientras exista esa posibilidad, nosotros vamos a luchar hasta el final. El buen futbol en Chivas ha ido creciendo, hoy en día se están cometiendo menos errores y de repente empezamos a ser un poco más contundentes. Esperamos así seguir tanto en Concacaf como en Liga”, aseguró el central.

Chivas viaja con Ángel Zaldívar como principal novedad

Por último, reconoció que también los encuentros que restan podrían marcar el futuro de algunos futbolistas en el club. “Tiene que ser, yo creo que cada uno de los que representamos a Chivas partido a partido tenemos que demostrar que queremos seguir aquí. Pero eso ya son cuestiones de la gente de arriba, uno lo único que puede hacer es matarse en la cancha por estos colores, alzar la mano para decir que uno quiere continuar. Esas decisiones son de otro tipo de gente”, finalizó Jair Pereira.

PUBLIMETRO TV