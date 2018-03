Chivas viaja con Ángel Zaldívar como principal novedad

La Liga MX no estará para el fin de semana próximo debido a la Fecha FIFA y Chivas aprovechará para disputar dos partidos amistosos. Por eso, el plantel rojiblanco viajó este lunes a Estados Unidos, donde enfrentará a Santos y Tigres, en busca de mantenerse con ritmo.

El plantel del Rebaño Sagrado fue citado en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Cerca de las 10:30 horas, los jugadores arribaron a la terminal aérea y la principal novedad fue la reaparición de Ángel Zaldívar. El 6 de diciembre pasado, el “Chelo” fue operado del tobillo izquierdo y se pronosticó una rehabilitación de 16 semanas. Ahora está de regreso.

“Muy emocionado la verdad. Ilusionado por viajar con el equipo. Ya hace mucho que no lo hacía, me siento bien, he entrenado en lo físico y a ver cómo estamos ahí en la parte de contacto que todavía no he hecho, pero espero esta semana ya empezar a hacerlo”, explicó.

Médicamente, ya tiene la aprobación para jugar futbol, ahora sólo le falta retomar el ritmo para reaparecer. “Sí la verdad estoy cerca, me he sentido muy bien, no me ha dolido. Es el proceso de adaptación normal que me dicen los doctores, pero en todo lo que he hecho, me he sentido muy bien. Ya me dieron el alta y ya puedo hacer todo, el proceso es más que nada de adaptación para poder hacer todo y estar al 100 en el campo”, detalló.

Ahora que regresa, se encontrará con mucha competencia. Los jóvenes José de Jesús Godínez, José Juan Macías y Ronaldo Cisneros, han hecho buenos partidos. Ángel Zaldívar tendrá que pelear por recuperar su lugar como titular en el ataque rojiblanco.

“Sí es algo que me alegra ver al equipo así, que haya competencia y todos juntos poder crecer. Si están bien todos podemos crecer. Eso es el trabajo día con día, si regreso bien y estoy entrenando bien, ya será cuestión de competencia. No es que ellos ganaran terreno y yo lo haya perdido, es el día a día. Lo que hiciste ya no vale, es el presente lo que cuenta”, sentenció.

Y precisamente por la calidad que existe en el plantel, consideró que no hace falta hacer contrataciones en el ataque. En días pasados, surgió el rumor desde Europa de que Eduardo Herrera, del Rangers de Escocia, estaría en la mira del Guadalajara.

“Ese tema de los refuerzos a mí no me toca. Lo que me toca es estar en la cancha, trabajar y demostrar que somos capaces y que no es necesario traer a más porque hay calidad y lo han visto. Hay buenos jóvenes, está Pulido, estoy yo, está Pizarro, hay jugadores que tienen calidad y es sólo demostrar que podemos”, concluyó Zaldívar, en el aeropuerto tapatío.

