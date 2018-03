Sergio Pérez se alista para el arranque de la F1

El mexicano Sergio Pérez abre la temporada 2018 de Fórmula Uno este fin de semana en Albert Park con el Gran Premio de Australia; el piloto arriba ansioso por comenzar un nuevo curso y sobre todo ver de lo que será capaz este año el coche, luego del ascenso progresivo que Force India ha mostrado las últimas temporadas.

No hay tiempo que no se cumpla y este fin de semana, 23, 24 y 25 de marzo, arranca la temporada 2018 del Campeonato del Mundo de F1, con el Gran Premio de Australia, hacia donde apunta Pérez Mendoza en pos de su primer gran resultado del año.

"Siempre llego en Melbourne lleno de esperanza. Hay un montón de preguntas sin respuesta y es cuando realmente comienzas a entender su competitividad. Al mismo tiempo, no es una carrera típica, porque por lo general es bastante impredecible. A menudo, sólo terminar la carrera es la clave para conseguir un buen resultado”, explicó Pérez.

El pasado año fue una buena carrera para el equipo, ya que salieron con una cosecha importante de puntos con "Checo" Pérez colocado en la séptima posición y su coequipero, el francés Esteban Ocon, en la décima.

I’m very happy to have finally been able to race the 2018 car. The weather hasn’t let us do much but I still have two more days next week to let everything ready for Australia. #F1 #Testing #VJM11 pic.twitter.com/DxoLabfr88

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 1, 2018