Jonathan Martin es acusado de amenazar a sus compañeros

Jonathan Martin, ex liniero ofensivo de los Dolphins de Miami, fue acusado el martes de amenazar a dos excompañeros que lo acosaron cuando jugaba en la NFL.

La fiscalía del Condado Los Ángeles también lo acusa de amenazar a sus compañeros que tuvo en la escuela preparatoria.

Greg Risling, portavoz de la oficina del fiscal de distrito, dijo que Martin se declaró inocente de cuatro cargos por delitos graves de amenazas criminales y un cargo menor por portar un arma de fuego cargada.

Martin publicó el mes pasado en su página de Instagram una imagen que mostraba una escopeta e incluía los nombres de usuario de esa red social de los ex jugadores de los Dolphins, Richie Incognito y Mike Pouncey.

También se refería por su nombre a la escuela preparatoria privada Harvard-Westlake en Los Ángeles a la que alguna vez asistió, y decía que el suicidio y la venganza eran las únicas opciones para una víctima de acoso.

El ex liniero dejó la mitad de temporada de los Dolphins en el 2013 después de acusar a sus compañeros de equipo de intimidación.

Luego de que la NFL iniciara una investigación, descubrió que Incognito, Pouncey y John Jerry acosaban de manera persistente a Martin.

