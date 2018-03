Por fin Lionel Messi revela por qué vomitaba en los partidos

La verdad sobre los vómitos de Lionel Messi por fin ha salido a la luz y es que el goleador argentino en más de una ocasión fue grabado por las cámaras cuando su estómago le jugó malas pasadas en plenos partidos.

En una entrevista otorgada al programa La Cornisa el atacante del Barcelona confesó que nunca ha estado enfermo como se especulaba y que todo se debía a la mala alimentación que tenía cuando era más joven.

“Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años… Con 22 o 23 años no te enteras de nada, ni lo piensas. Comía chocolate, alfajores, gaseosas”, apuntó Messi en relación a los ataques estomacales que los aquejaban.

En este sentido, Lio explicó que ahora a sus 30 años mantiene una alimentación sana que le permite darse ciertos lujos, pero nunca en exceso: “Ahora como bien, pescado, carne, ensalada, verdura. De todo pero ordenado. De vez en cuando tomo una copa de vino. Siempre hay momento para hacerlo. Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas y al final me acostumbré a esto y ya no me ha vuelto a pasar”.