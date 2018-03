Alemania calienta el juego contra México en duelo de camisetas

El Mundial de Rusia 2018 ya se siente cerca, y para prueba, la Selección de Alemania ya comenzó a calentar su primer partido ante el Tri.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, el campeón del mundo lanzó una votación para que la afición decida qué playera de visitante es más hermosa, luego de que ambos conjuntos las presentaran este martes.

Patty López presume el nuevo uniforme de visitante del Tri

“89 días para el inicio de nuestro camino en la Copa Mundial FIFA contra @miseleccionmx, pero la batalla de los uniformes de visita ya comenzó. ¿Quién se lleva los tres puntos?”, publicaron los teutones en la red social.

En la publicación aparece una imagen de Mesut Özil con la camiseta de Alemania y su competencia es nada menos que Javier Hernández con la playera tricolor.

8️⃣9️⃣ days until we kick-off our @FIFAWorldCup campaign against @miseleccionmx, but the battle of the away kits has already begun 😉

Who gets the three points? 🇩🇪🇲🇽 #GERMEX pic.twitter.com/rtqzec67Fe

— Germany (@DFB_Team_EN) March 20, 2018