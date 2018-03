Zacatepec reconoce la labor de su fotógrafo con síndrome de Down

El Zacatepec no dejó pasar el Día Mundial del Síndrome de Down para reconocer la labor de su fotógrafo oficial, Diego Arana, quien tiene este trastorno genético.

A través de su cuenta de Twitter, el conjunto de Morelos envió un mensaje especial al joven de 23 años

“💡¿Ya conoces a @DiegoSchlett? Es nuestro 📸 fotógrafo oficial. Además realiza muchas otras actividades.

¡Nuestro reconocimiento a su enorme labor! 🙌🏻 #CañerosPorTradición 💚 #TodosSomosImportantes 👍🏻 #DíaMundialDelSíndromeDeDown”, publicaron los Cañeros.

"Me encanta la fotografía, me encantan las fotos en el futbol, yo les tomo cada pasaje, historia al futbol; me gustaría seguir dejando huellas a donde yo camine, me gusta contar una historia, crear pasajes, hacer mis propias imágenes. Me quiero dedicar a la fotografía en el futbol y la gastronomía”, declaró Diego Arana en entrevista para la afición.

¡Hoy cumple años nuestro fotógrafo! 📸 Muchas felicidades @DiegoSchlett, recibe un abrazo y nuestros mejores deseos.#CañerosPorTradición 💚 pic.twitter.com/x1GWkAZBQ7 — CA Zacatepec (@CA_Zacatepec) August 28, 2017

