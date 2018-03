'Lo que más quiero es estar arriba del ring': Jackie Nava

La pugilista y todavía diputada Jackie Nava está por terminar su periodo de tres años en la 63 Legislatura del Congreso de la Unión en agosto próximo, y su plan inmediato es volver a los encordados y retomar su carrera deportiva.

“La idea es estar arriba del ring de nuevo para agosto o septiembre. Quiero retomar mi entrenamiento por la tarde, no he dejado de hacer ejercicio, me gusta mantenerme. Creo que no va a ser tan complicado, quizá el primer mes para agarrar el ritmo pero lo he hecho varias veces como cuando tuve a mis hijas. Hay propuestas de seguir en la política y quizá más adelante se pueda buscar esa opción pero ahorita lo que más quiero es estar arriba del ring”.

El año pasado se habló de la posibilidad de una pelea contra la "Barby" Juárez ¿se podría dar en este 2018?

— Es la idea, tiene el título gallo y desde hace tiempo lo andamos buscando, la pelea se iba a dar el año pasado pero por cuestiones de tiempo, de mi trabajo ya nos se dio. Ella está en un programa de Tv y a la mejor cuando yo regrese y ella salga, se pueda dar. La gente la quiere ver, ella está pensando en esa pelea, sería muy buena, quizá parecido a lo que fue cuando pelee con Ana María Torres.

¿Cómo han sido estos últimos tres años involucrada en el mundo de la política?

— Es difícil, lo sabía desde un principio, incluso yo era de la idea de que no iba a incursionar en ella. No lo hice por cuestiones económicas ni otros intereses, se me dio la oportunidad de ingresar en este mundo sabiendo que iba a ser complicado, y la tomé. Hablar de política es difícil. A mí me interesó el tema deportivo, hacer un cambio, buscar cómo apoyar en ese tema. Hacemos nuestro trabajo lo más que se puede abarcar porque es difícil cumplir con todos.

¿Qué es más duro, el ring de la política o el del boxeo?

— Definitivamente el de la política. En el boxeo nada más descifras una cabeza que tienes enfrente, te entrenas, ves tu trabajo arriba del ring, y en política te esfuerzas mucho, haces muchas cosas de repente, buscas cómo hacerlo pero tienes que convencer 500 diferentes formas de pensar, intereses, ideales, es mucho más complicado.

¿De qué manera apoyaste al deporte desde tu nueva trinchera?

— Con lo poco del apoyo que recibimos hacemos diferentes actividades en Rosarito y parte de Tijuana, pero lo más importante que sacamos fue la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte que está por celebrarse en abril.

¿Qué opinas del boxeo femenil actual?

— Va creciendo mucho, ha acaparado bastante terreno porque ya pelean en espacios estelares, hay buen nivel, veo peleadoras que ya traen técnica y eso es muy importante.

¿Cómo te sientes de haber revivido, junto con Ana María Torres, el boxeo femenil y que la gente volteara a verlas?

— Es un orgullo haber sido de las primeras en que nos voltearon a ver. Los estilos de Ana y mío llamaron mucho la atención y fue como voltearon a vernos. Más allá de los resultados, eso nos dio para que los promotores, televisoras y otros medios de comunicación voltearan a vernos.