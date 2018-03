FOTOS: Conoce a Melissa Soto, la atleta bikini más sexy

El sol sale dentro de ti ☀️no olvides que el sentido de la cosa es aquel que TU le quieras dar! Toma las riendas de tu propio destino 💜 – Lens 📸 @fraiolisphoto 💫 Glam 💄@maxulabeautyxpress Nails 💅🏻@bellekinebelleza – @manuelmendezgraphicdesingn @cuaimteam @elbottini @business_and_businesses – 🇺🇸The sun rises within you, don’t forget that the meaning of life is the one you want to give it! Take control #beyourbest #becomebetter #stronggirl #athletic #fitnessmotivation #fitnessaddict #photoshoot #photooftheday #model #modelfitness #bodygoals #bodycare #bodybuilderlifestyle #fitness #fitfam #fitgirl #fitnessmodel #athleta #bikini #npcbikini #npccompetitor #miami #swimsuit #beautyskin #becomebetter #beyourbest

A post shared by •Melissa Soto Saavedra• (@melissasosafit) on Mar 21, 2018 at 8:40am PDT