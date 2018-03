Usain Bolt tiene su primer entrenamiento con el Borussia Dortmund

El hombre más rápido del mundo en la última década, Usain Bolt, está cumpliendo su sueño de jugar el futbol y ya se está entrenando con el Borussia Dortmund en busca de competirse en un profesional.

El jamaicano tuvo este jueves una sesión abierta de entrenamientos con con la plantilla titular del equipo que dirige Peter Stoeger.

🏃‍♂️ @usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv

— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2018