Volvería Avilés Hurtado a patear un penal en una Final

El delantero de los Rayados, Avilés Hurtado, ha errado los últimos tres penales que ha cobrado, pero aún así se animaría a tirar otro penal, incluso en una Final.

“Si el técnico y mis compañeros me dan la confianza de patear, lo agarraré sin ningún problema”, dijo.

El colombiano adjudicó a una mala racha, los penales fallados en la Final, contra Xolos y en la tanda de octavos de final ante Querétaro.

“Es parte del juego, cuando me tocó patear los primeros penales con Monterrey, los pude meter todos. Es una mala racha que me ha pasado en los últimos penales, desafortunadamente no he podido concretarlos”, comentó.

Avilés no ha sido el único jugador con problemas para marcar de penal, sin embargo, dijo que hay que tener valentía para tirarlo.

“Ese no era mi momento, pero si no tienes la valentía de patearlo, no lo vas a fallar ni lo vas a meter, son cosas que pasan y hay que asimilarlo de la mejor manera, no era para nosotros era para Tigres y hay que dejar eso atrás y pensar en lo que viene”, dijo.

Rayados tuvo su segundo día de entrenamiento en el Barrial de cara al amistoso contra Cruz Azul, en San Antonio, Texas.

Al entrenamiento todavía estuvo ausente Rogelio Funes Mori, quien en días pasados viajó a España para realizarse unos estudios en la pierna derecha.

