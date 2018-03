VIDEO: Canguro baila en cancha de golf

En redes sociales se viralizó un video de un canguro que que trata de alcanzar una bandera que está colocada en un campo de golf, por lo que en su manera de hacer hasta lo imposible por tomarla, sus movimientos parecen de baile y también como si estuviera dando golpes.

La escena se dio en Queensland, Australia, país donde se albergan más animales de este tipo y que fue curiosidad, debido a que los perros, pájaros y hasta gatos, son lo que suelen hacer este tipo de eventualidades.

A ‘dancing’ kangaroo, mesmerised by a flag, has delighted golfers in Queensland. #9News https://t.co/XMt4d82S6M pic.twitter.com/r6YJNoHEOR

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 21, 2018