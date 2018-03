'Chicharito' Hernández corre a un seguidor de su Instagram

Los jugadores de la Selección Mexicana tuvieron un coaching en redes sociales para evitar cualquier tipo de disgustos con aficionados que siguen a los futbolistas, pero al parecer a Javier ‘Chicharito’ Hernández no le funcionó o no quiso seguir las reglas que les dieron, ya que no aguantó una crítica que un seguidor le hizo.

En su cuenta oficial de Instagram, el actual elemento del West Ham United no soportó que una persona lo juzgara por no escribir en español el mensaje que publicó con una imagen, pues el seleccionado nacional no dudó en decirle que se vaya si no le parece su forma de ser.

“What a feeling¡ (Qué sensación) #soymexico #teamomexico”, fueron las palabras que hizo el canterano de Chivas, mientras que eso no le gustó a sus fanáticos que le pidieron que redactara en español porque es mexicano.

Instagram "Chicharito" / ch_14

Esa cuestión no le agradó al delantero y éste respondió: “¿Por ser mexicano no puedo hablar más idiomas? Hablo inglés y español y si quiero puedo poner cosas en inglés y español. Si no te gusta llégale. Saludos”.

Tras el suceso, Hernández Baltazar fue apoyado por algunos de sus seguidores que no dejaron sólo al futbolista, ya que el personaje que lo molestó fue de los contados que hicieron ese tipo de actos.

