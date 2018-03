Los niños no ganan mundiales, los adultos sí: Luis García sobre el Tri

Juan Carlos Osorio ha decidido convocar a futbolistas jóvenes como Edson Álvarez, Jonathan González y Omar Govea para los partidos amistosos que sostendrá la selección mexicana frente a Islandia y Croacia , a lo que el ex futbolista Luis García no concuerda con la idea, afirmando que no deberían tener un lugar en el Mundial de Rusia 2018, sino que debería llevar a los jugadores experimentados.

"Las Copas del Mundo las ganan y las resuelven los experimentados, los jóvenes poco a poco van afincando su futuro, ninguna selección en el mundo avienta a chavos de 23 años a que lo resuelvan, en promedio me parece los campeones del mundo son de 30 años de edad. Los niños no ganan campeonatos, los adultos sí", afirmó García sobre la interrogante realizada por Publisport si Osorio debería apostar por los jóvenes ya mencionados.

Sin embargo, existe una amplia posibilidad que éstos tres futbolistas puedan recibir su primer convocatoria con el Tricolor para la justa mundialista celebrada en Rusia, por lo que tendrán que 'llenarle el ojo' al técnico colombiano durante los partidos amistosos de la fecha FIFA frente a Islandia y Croacia el viernes 23 y martes 27 de marzo, respectivamente.

Luis García afirma que los ‘niños’ no ganan campeonatos y los adultos sí. Ésto sobre la interrogante si Osorio debe apostar por los jóvenes como @EdsonAlvarez19 y @jgonzalezz25 para Rusia 🇷🇺 | @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/qOS6D4qLIP — Karly Aldana (@karlyaldana7) March 23, 2018

