Ronaldinho volverá a dejar plantado al futbol mexicano

Alberto Marrero, presidente del equipo mexicano de la Segunda División, Atlético San Luis, dio a conocer que el ex astro brasileño, Ronaldinho, no estará en el juego que lleva por nombre “Partido por la paz”, que se llevará a cabo el próximo sábado en el Estadio Alfonso Lastras, cuestión que, a pesar de que el ex futbolista de Barcelona no estará presente, el duelo sí se hará.

“Siempre una baja como la de Ronaldinho, que ha sido un icono mundial, que a donde va llena estadios, es una baja muy importante. Pero lo importante es el evento, todo el trabajo que hay atrás de estos días y no podemos pararnos y creer que porque no venga Ronaldinho, el evento va a fracasar”, aseveró el dueño español.

Marco Fabián “trolleó” a Diego Reyes

Gracias a la organización mundial Scholas Ocurrentes, que es una fundación hecha por S.S. Papa Francisco, se dará un emotivo mensaje de paz a los amantes del futbol mundial, ya que será el primer encuentro en Latinoamérica. Dicho organismo labora con escuelas y comunidades estudiantiles y esta ocasión los fondos se recaudarán para los damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre en parte de México.

Según Mediotiempo, en el partido estarán futbolistas internacionales de la talla de Alex Aguinaga, Iván Valenciano, entre otros, pues la principal aparición iba a ser la del ex campeón del mundo de Corea del Sur, 2002.

Ésta es la segunda ocasión en que “R10” descarta un evento en beneficencia en México por cuestiones que no se han dado a conocer, pues la primera de ellas fue en Veracruz, cuando él iba presentar la copa “Orejoja” de la UEFA Champions League.

PUBLIMETRO TV