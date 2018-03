Selección de Italia jugará con playera conmemorativa a Davide Astori

La selección italiana de fútbol rendirá tributo este viernes, en el partido amistoso contra Argentina en Manchester, al fallecido Davide Astori con una camiseta conmemorativa. "Davide, sempre con noi" (Davide, siempre con nosotros), dice el detalle que lucirán los once futbolistas de la 'Nazionale' italiana en la casaca debajo del escudo de la Federación.

Los hombres de Luigi Di Biagio -debuta como técnico interino tras la marcha de Gianpiero Ventura- estrenarán sobre el verde del Etihad Stadium la camiseta alternativa blanca, en la que, además de la inscripción bajo el emblema, portarán también brazaletes negros.

Según informó la Federación Italiana (FIGC), ninguno de los futbolistas convocados vestirá esta noche el dorsal número '13', el del capitán de la Fiorentina e internacional 'azzurro' Davide Astori.

Astori murió el pasado 4 de marzo de forma repentina en su habitación en un hotel de la ciudad de Udine por un paro cardíaco.

Por su parte, los jugadores de la selección argentina llevarán un brazalete de color blanco y celeste sobre su indumentaria negra en homenaje a René 'el loco' Houseman, quien murió el jueves a los 64 años víctima de un cáncer de lengua. Houseman, campeón del mundo con Argentina en 1978, fue uno de los grandes ídolos de la historia de Huracán e ídolo de Excursionistas.

#DavideSempreConNoi: The National Team remembers #Astori 💙

"Davide with us forever" – This is the message that'll adorn the #Azzurri 🇮🇹 shirts for tonight's friendly against #Argentina 🇦🇷 in #Manchester.#VivoAzzurro pic.twitter.com/FdyVrESa53

— Italy (@azzurri) March 23, 2018