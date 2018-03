Suspenden a 'Canelo' Álvarez tras dar positivo en clembuterol; pelea ante Golovkin es incierta

El esperado segundo capítulo de la rivalidad entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin está en riesgo, ya que la Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió temporalmente al boxeador mexicano tras dar positivo en clembuterol hace algunas semanas.

Canelo Álvarez da positivo en prueba antidopaje

De acuerdo con información de 'Cancha', será hasta el 10 de abril cuando el 'Canelo' acuda a una audiencia para conocer si se tendrá licencia para que se lleve a cabo la ansiada batalla del próximo 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"La Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió temporalmente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por los dos exámenes positivos de clembuterol de hace unas semanas. Ahora, el tapatío tendrá que acudir a una audiencia a Nevada el 10 de abril para exponer su caso y el porqué del doping".

La Comisión Atlética de Nevada suspendió temporalmente a Canelo Álvarez, el 10 de abril habrá una reunión para definir mayores detalles 🥊 pic.twitter.com/xrKtzr09qv — Kary Correa (@KaryCorrea) March 24, 2018

Hay que destacar que en su cuenta de Twitter, el 'Canelo" le respondió a un aficionado que pedía que se cancelara la pelea.

"No la chingues no pidas eso acuérdate que me quiero desquitar por culero, saludos", escribió el mexicano.