VIDEO: Pelotazo le fractura la mano a pitcher de los Gigantes de San Francisco

El pitcher zurdo de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, está lesionado por segundo año consecutivo, tras sufrir una fractura en su mano de lanzar el viernes, a consecuencia de un pelotazo en un juego de pretemporada.

Bumgarner fue alcanzado por una línea bateada por Whit Merrifield, de los Reales de Kansas City. Los Gigantes informaron que las radiografías dieron cuenta de una fractura del quinto metacarpiano, en la parte exterior de la mano izquierda del as de 28 años.

“Es duro, pero puedo manejarlo”, comentó Bumgarner. “Estos chicos pueden manejarlo. Evidentemente, no es lo que esperaba de mi última apertura (en pretemporada), pero ocurrió y hay que lidiar con ello”.

Bumgarner, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2014, se perdió casi tres meses de actividad durante la campaña anterior, tras sufrir un accidente de motocicleta el 20 de abril, durante un día de descanso en Colorado. La nueva lesión representa un golpe para San Francisco, que trata de recuperarse tras finalizar último de la División Oeste de la Liga Nacional con 98 derrotas.

“Es deprimente… Lo siento por él”, manifestó el manager Bruce Bochy. “Obviamente sabemos lo que él representa para nosotros, pero además estaba en una buena situación, había lanzado bien durante toda la pretemporada”.

Tras seis campañas consecutivas con al menos 10 triunfos, más de 200 innings y más de 30 aperturas, Bumgarner tuvo una foja de 4-9 y una efectividad de 3.32 en 17 inicios la temporada anterior. Laboró apenas 111 entradas.

Bochy dijo que no estaba en condiciones de decidir si el derecho dominicano Johnny Cueto se mudaría al primer puesto en la rotación y se encargaría de abrir el juego inaugural de la temporada, previsto para el jueves en el parque de los Dodgers de Los Ángeles, monarcas vigentes de la Liga Nacional.

Jeff Samardzija sufre un tirón en un músculo pectoral que lo marginará al menos durante una semana y lo podría relegar a la lista de los lesionados en el comienzo de la campaña.

“Todos habían estado saludables. Hablamos de eso. Ese revés con Samardzija y esto son noticias horribles para nosotros”, agregó Bochy. “No tengo nada más que decir al respecto. Pasó ya y no hay nada más que podamos hacer, salvo seguir adelante”.

