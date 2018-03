VIDEO: 'Ruso de mierda', tenistas casi llegan a los golpes por insulto en Miami

El tenista ruso Daniil Medvedev acusa al griego Stefanos Tsitsipas de insultarlo al finalizar el partido de la primera ronda del Miami Open, justo cuando se saludaron frente a la red.

"Me dijo 'ruso de mierda'. ¿Crees que eso es normal?", reclamó Medvedev al umpire, quien rápidamente bajó de su silla para frenarlo, pues la situación casi termina en golpes.

El tenista ruso no se dejó intimidar y desafió al griego a mirarlo a los ojos, sin embargo éste nunca levantó la cabeza, guardó sus cosas y se fue del estadio.

"Es mejor que te calles. Pides baño de emergencia y demoras 5 minutos. Haces let y no pides perdón. Eres un chiquito que no sabe pelear", alcanzó a decirle Daniil Medvedev.

"Si él no me dice nada, yo tampoco. No tengo problemas con él. Yo no comencé, pero si quiere pelear, lo haremos", justificó Medvedev ante el juez.

El partido terminó con triunfo de Medvedev, 52° en el ranking de la ATP, ante Tsitsipas (70°) por 2-6, 6-4 y 6-2.

Checa el video: